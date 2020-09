В Екатеринбурге стала известна личность устроившего стрельбу с балкона адвоката

Адвокатом, который устроил стрельбу днем 8 сентября с балкона одного из жилых домов в Екатеринбурге, оказался Дмитрий Жикин, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на источник в адвокатской среде.

По данным издания, Жикин приобрел охолощенный автомат в тот же день, когда и стрелял. После чего он приехал домой, зарядил рожок с патронами, вышел на балкон и когда был передернут затвор, случайно произошел выстрел. Затем адвокат решил выпить спиртное. Приехавшим полицейским он сам открыл дверь. Все оружие в результате было изъято, а материалы дела переданы в Следственный комитет для разбирательства. 8 августа в одном из дворов Екатеринбурга неизвестные устроили пальбу с балкона. Они были в нетрезвом состоянии. В результате полковник полиции Андрей Швыдченко вступил с мужчинами в переговоры и ему удалось убедить их открыть дверь. Силовикам удалось попасть в квартиру стрелявших с балкона екатеринбуржцев

