В Екатеринбурге стала известна личность устроившего стрельбу с балкона адвоката

По данным издания, Жикин приобрел охолощенный автомат в тот же день, когда и стрелял. После чего он приехал домой, зарядил рожок с патронами, вышел на балкон и когда был передернут затвор, случайно произошел выстрел.
Затем адвокат решил выпить спиртное. Приехавшим полицейским он сам открыл дверь. Все оружие в результате было изъято, а материалы дела переданы в Следственный комитет для разбирательства.
8 августа в одном из дворов Екатеринбурга неизвестные устроили пальбу с балкона. Они были в нетрезвом состоянии. В результате полковник полиции Андрей Швыдченко вступил с мужчинами в переговоры и ему удалось убедить их открыть дверь.