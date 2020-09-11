В Екатеринбурге стала известна личность устроившего стрельбу с балкона адвоката

В Екатеринбурге стала известна личность устроившего стрельбу с балкона адвоката

Сегодня, 14:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Адвокатом, который устроил стрельбу днем 8 сентября с балкона одного из жилых домов в Екатеринбурге, оказался Дмитрий Жикин, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на источник в адвокатской среде.

По данным издания, Жикин приобрел охолощенный автомат в тот же день, когда и стрелял. После чего он приехал домой, зарядил рожок с патронами, вышел на балкон и когда был передернут затвор, случайно произошел выстрел.

Затем адвокат решил выпить спиртное. Приехавшим полицейским он сам открыл дверь. Все оружие в результате было изъято, а материалы дела переданы в Следственный комитет для разбирательства.

8 августа в одном из дворов Екатеринбурга неизвестные устроили пальбу с балкона. Они были в нетрезвом состоянии. В результате полковник полиции Андрей Швыдченко вступил с мужчинами в переговоры и ему удалось убедить их открыть дверь.

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