В Екатеринбурге задержали банду подозреваемых в краже более сотни велосипедов

В Екатеринбурге 9 октября были задержаны участники банды, которая занималась угоном велосипедов. Молодые люди попались во время очередной кражи пишет E1.

Информацию подтвердили в полиции. Молодые люди были задержаны охраной жилого комплекса. Они были доставлены в отдел полиции. На данный момент проводится разбирательство. На их счету имеется ряд краж велосипедов, по ним возбуждены уголовные дела, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В полиции отметили, что среди задержанных есть и несовершеннолетние. Подозреваемые в кражах участвовали разными группами. Иногда приходили впятером, вдвоем или даже в одиночку. В основном угонялись велосипеды подороже, а противоугонные тросы перерезались ножницами по металлу. По данным издания уже было совершено более 100 краж. Напомним, 10 октября в Нижнем Тагиле на улице Черноморская, у шестилетнего мальчика украли велосипед, пока он отошел поиграть с друзьями. Его мама планирует обратиться с заявлением в полицию.

