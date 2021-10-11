Кошка забралась на столб в Екатеринбурге и не смогла слезть

Кошка забралась на бетонный столб в Екатеринбурге и просидела на нем всю ночь. Зооспасатели сняли животное со столба и вернули его на место проживания.

10 октября 2021 года волонтеры сняли с бетонного столба кошку, просидевшую там всю ночь, сообщается в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» ВКонтакте. Непонятным образом кошка смогла залезть на бетонный столб, самостоятельно спуститься она уже не смогла, сообщают очевидцы. Кошка является питомицей пансионата, расположенного на улице Рощинской, спасенное животное благополучно вернулось домой. Напомним, в августе текущего года волонтеры спасли кошку, которая 3 дня просидела на опоре автомобильного моста в Верхней Пышме. Просидевшую три дня на опоре моста кошку спасли в Верхней Пышме

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