Кошка забралась на столб в Екатеринбурге и не смогла слезть

10 октября 2021 года волонтеры сняли с бетонного столба кошку, просидевшую там всю ночь, сообщается в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» ВКонтакте.
Непонятным образом кошка смогла залезть на бетонный столб, самостоятельно спуститься она уже не смогла, сообщают очевидцы. Кошка является питомицей пансионата, расположенного на улице Рощинской, спасенное животное благополучно вернулось домой.
Напомним, в августе текущего года волонтеры спасли кошку, которая 3 дня просидела на опоре автомобильного моста в Верхней Пышме.