Кошка забралась на столб в Екатеринбурге и не смогла слезть

Кошка забралась на столб в Екатеринбурге и не смогла слезть
Кошка забралась на столб в Екатеринбурге и не смогла слезть
Сегодня, 11:49ОбществоФото: 1МI
Кошка забралась на бетонный столб в Екатеринбурге и просидела на нем всю ночь. Зооспасатели сняли животное со столба и вернули его на место проживания.

10 октября 2021 года волонтеры сняли с бетонного столба кошку, просидевшую там всю ночь, сообщается в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» ВКонтакте.

Непонятным образом кошка смогла залезть на бетонный столб, самостоятельно спуститься она уже не смогла, сообщают очевидцы. Кошка является питомицей пансионата, расположенного на улице Рощинской, спасенное животное благополучно вернулось домой.

Напомним, в августе текущего года волонтеры спасли кошку, которая 3 дня просидела на опоре автомобильного моста в Верхней Пышме.

Сюжеты:
Екатеринбург
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