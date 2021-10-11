«Сетевой город» перестал работать в Нижнем Тагиле

Днем 11 октября 2021 года сервис «Сетевой город. Образование» в Нижнем Тагиле стал недоступен, сообщает Управление образования города.
Вчера вечером (10 октября, прим. ред.) уже не работал. И сейчас пишет ошибку. Не смогли сделать биологию, так как задание было выложено только там,сообщила TagilCity.ru тагильчанка.
О времени устранения неисправности пока не сообщается.
Напомним, сервис «Сетевой город» в Нижнем Тагиле периодически становится недоступным из-за различных сбоев. Последний раз родители и учителя не могли общаться по вопросам учебы детей в конце сентября 2021 года.