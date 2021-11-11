Судьба скалодрома после ремонта в ГДДЮТ взволновала тагильских скалолазов

В Нижнем Тагиле секция по скалолазанию функционирует на базе спортивной школы «Старт». Сейчас в ней занимаются около 400 воспитанников.
Недавно приехали из Калининграда, там было первенство России. Ребята очень достойно выступили, мы привезли одну бронзовую медаль. Двое выполнили второй взрослый разряд, попали в тридцатку сильнейших. Один 14-й, один 23-й. Очень высокие места. Двое малышей дебютировали, рассказывает редакции TagilCity.ru один из тренеров по скалолазанию.
Единственный профессиональный скалодром в городе находился в здании ГДДЮТ. Сейчас из-за ремонта его разобрали. Таким образом, тренеры лишились единственного места для подготовки спортсменов к масштабным соревнованиям.
Почему этот объект так важен для спортсменов? Тренировки и соревнования по скалолазанию включают три разновидности лазания:
После ликвидации 10-метрового объекта спортсмены вынуждены тренироваться на других площадках. Так, второй по величине скалодром находится в школе № 9. Его высота семь метров, еще один восьмиметровый объект оборудовали в школе № 100.
Но он никак не подходит. Даже спортсменам группы начальной подготовки. В ГДДЮТ 10-метровый был. Сейчас в России уже не строят скалодромы ниже 15 метров, говорит один из тренеров по скалолазанию.
Ликвидация спортивного объекта возмутила не только педагогов, но и родителей спортсменов.
У нас чат просто разрывается, мы не знаем, что делать. Родители пытаются писать в прокуратуру. Мы понимаем, что это конец, и мы не можем сделать ничего,делится с редакцией TagilCity.ru мать спортсмена Наталья.
Со слов женщины, теперь родителям приходится возить детей в Екатеринбург. Именно так они готовились ко Всероссийским соревнованиям в Калининграде. Итог — сын Натальи занял 14 место из 84. Результат, по мнению матери, мог быть еще выше, если бы в Тагиле была база для полноценных тренировок.
Отец спортсмена рассказывает, что привел своего ребенка на секцию три года назад, и в это время была очередь желающих заниматься.
Талантливые дети хотят развиваться и заниматься. Нам говорят: есть 9 школа, есть 100 школа. Это как для пловца сказать: будешь тренироваться в 10-метровом бассейне плавать, чтобы выступать на всероссийских соревнованиях,сказал Степан.
Родители, со слов мужчины, готовы помочь в поиске спонсоров или гранта для постройки. Но до сих пор судьба скалодрома в ГДДЮТ для них остается загадкой. Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в Управление по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.
Зал в ГДДЮТ необходимо отремонтировать. То, что сейчас там будет проходить ремонт, — не значит, что скалодрома там больше не будет. Решение принимаю не я об этом, но мы все очень надеемся, что скалодром будет восстановлен после ремонта, сказала начальник управления Ирина Еремеева.
Скалодром в ГДДЮТ, со слов одного из тренеров, был построен в 1999 году по просьбе члена Федерации скалолазания России Николая Шихова. После открытия скалодрома в Нижнем Тагиле стали проходить региональные и всероссийские соревнования по скалолазанию.
Первые соревнования на нем провели всероссийского масштаба — это был заключительный этап молодежного Кубка России. Следующий же старт через год — это первенство России. То есть еще более значимые соревнования. Провели очень много межрегиональных стартов. Ребята приезжали со всего УрФО, говорит тренер.