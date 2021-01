В Нижнем Тагиле названа причина остановки десятков трамваев, которые стояли более трех часов в разных районах города.

12 января около 8.00 из строя вышел трансформатор на улице Челюскинцев, который обеспечивает трамвайные линии электроэнергией. Именно это стало причиной остановки транспорта на ГГМ, улице Фрунзе и проспекте Ленина. На месте работают аварийные бригады, рабочие планировали запустить движение от других подстанций, рассказал ИА «Все Новости» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. Напомним, питание трамваев в центре города было восстановлено около 12.00. Вагоны расставляются в график. В Нижнем Тагиле движение трамваев возобновилось после аварии на контактных сетях

