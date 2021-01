Власти Свердловской области и руководство Екатеринбургской епархии рекомендуют уральцам отказаться от купания в проруби во время Крещения, которое пройдет 19 января. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба.

Он отметил, что специальных ограничений на проведение купания накладывать не планируется. Однако власти поддерживают мнение епархии, которая утверждает, что не обязательно в день Крещения доказывать свою веру купанием в проруби. Креков также посоветовал избегать мест, где купается много людей. Тем не менее, по словам замгубернатора, будут организованы пункты. Купание организую с соблюдением антиковидных требований. При этом проруби расположатся на тех же местах, что и ранее.

