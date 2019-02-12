Алименты умершей жене: по 2 тысячи вычитаются из пенсии ветерана МВД в Нижнем Тагиле

Юрий Бодров, 80-летний ветеран МВД Нижнего Тагила, до сих пор платит алименты своей бывшей жене, которая умерла ещё в ноябре 2018 года. Отчисления с одного из счетов пенсионера по решению мирового судьи делаются ежемесячно - даже спустя четыре месяца после кончины супруги, поделился подполковник в отставке с корреспондентом TagilCity.ru.

Мы с женой давно не жили вместе. Я уехал коротать век несколько лет назад на свою малую родину, оставив бывшей супруге квартиру на Старателе. Каждый месяц переводил ей деньги – чтоб она могла оплатить коммунальные расходы и, как говорится, на жизнь. Но она решила оформить развод по закону и потребовать через суд с меня алименты,говорит ветеран.

Бракоразводный процесс проходил у мирового судьи, так как супруги оба были согласны на развод, а их дочь давно выросла. В итоге, судья постановила разделить общее имущество пары и назначить жене Юрия Константиновича алименты. Деньги ежемесячно начали списываться с пенсии мужчины. В ноябре 2018 года женщина умирает, однако около двух тысяч рублей до сих пор продолжают каждый месяц вычитать из пенсии мужчины.

Я позвонил в пенсионный фонд России по горячему телефону, где мне ответили, что придётся подождать полгода после смерти жены - сейчас её счета заморожены,рассказал редакции пенсионер.

Юрию Константиновичу в его возрасте уже тяжело ездить по всем инстанциям - он живёт в посёлке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом. Разобраться с проблемой мужчина попросил свою дочь.

Дочери в службе судебных приставов ответили, что отменить исполнение постановления может только сама судья. Поэтому мне необходимо ехать и писать заявление в мировой суд об отмене уплаты алиментов умершей супруге,поделился ветеран

Подполковник милиции Юрий Бодров Фото: Фото из личного архива Юрия Бодрова

Мужчина получает две пенсии – страховую (через пенсионный фонд России) и по выслуге лет (через пенсионный фонд МВД). Оказалось, что деньги у ветерана вычитаются именно со второго счёта.

На «горячую линию» в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе УПФР Бодров Юрий Константинович не обращался. Удержаний из страховой пенсии не производится, исполнительных документов не поступало, заявили редакции в управлении ПФР в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

О том, что со счёта пенсионера ежемесячно делались какие-либо удержания и их причину, в МВД «Нижнетагильское» узнали от корреспондента TagilCity.ru. Оказалось, что судебные приставы, минуя пенсионный фонд ведомства, наложили взыскания сразу на счета подполковника в Сбербанке РФ.

К сожалению, ветеран сразу не обратился к нам. Поскольку Юрий Константинович бывший сотрудник органов внутренних дел, мы в любом случае поможем решить вопрос с выплатами. По всей вероятности, судебные приставы напрямую обратились с исполнительным листом в банк, где мужчина получает пенсию, сказали в полиции.

Редакция TagilCity.ru направила запросы в ПАО «Сбербанк России» и ФССП Нижнего Тагила.