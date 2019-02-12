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Алименты умершей жене: по 2 тысячи вычитаются из пенсии ветерана МВД в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Алименты умершей жене: по 2 тысячи вычитаются из пенсии ветерана МВД в Нижнем Тагиле

12 февраля, 16:11ОбществоКсения ПлесовскихФото: личный архив Юрия Бодрова
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