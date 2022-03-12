Подрядчика на ремонт транспортного узла на привокзальной площади ищет «Тагилдорстрой»

Сдать объект по реконструкции транспортного узла в границах улиц Садовая, Заводская, Товарный двор необходимо до 1 августа 2022 года.
В подготовительные работы входят защита бытовой канализации и газопровода, а также демонтаж существующей сети кабельных линий. Затем подрядчику необходимо обустроить дорожную одежду, пересечения и примыкания.
На площади появятся стоянки для автомобилей и автобусов, остановки для общественного транспорта. Также в список работ включены благоустройство и озеленение территории, дождевая канализация и утилизация мусора.
Гарантия на выполненные работы составит от двух до шести лет, выявленные дефекты необходимо устранять в течение 10 рабочих дней. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 марта, итоги будут подведены 15 марта.
Напомним, реконструкцию привокзальной площади в Нижнем Тагиле планируется завершить к празднованию 300-летия города, там будет установлена стела «Город трудовой доблести». На время проведения работ не планируется полностью перекрывать движение транспорта, площадь будут ремонтировать частями.