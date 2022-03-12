Подрядчика на ремонт транспортного узла на привокзальной площади ищет «Тагилдорстрой»

Подрядчика на ремонт транспортного узла на привокзальной площади ищет «Тагилдорстрой»
Подрядчика на ремонт транспортного узла на привокзальной площади ищет «Тагилдорстрой»
Сегодня, 12:20ОбществоФото: TagilCity.ru
Подрядчика на ремонт транспортного узла на привокзальной площади в Нижнем Тагиле ищет генеральный подрядчик МУП «Тагилдорстрой». На работы выделено 85,5 миллиона рублей.

Сдать объект по реконструкции транспортного узла в границах улиц Садовая, Заводская, Товарный двор необходимо до 1 августа 2022 года.

В подготовительные работы входят защита бытовой канализации и газопровода, а также демонтаж существующей сети кабельных линий. Затем подрядчику необходимо обустроить дорожную одежду, пересечения и примыкания.

На площади появятся стоянки для автомобилей и автобусов, остановки для общественного транспорта. Также в список работ включены благоустройство и озеленение территории, дождевая канализация и утилизация мусора.

Гарантия на выполненные работы составит от двух до шести лет, выявленные дефекты необходимо устранять в течение 10 рабочих дней. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 марта, итоги будут подведены 15 марта.

Напомним, реконструкцию привокзальной площади в Нижнем Тагиле планируется завершить к празднованию 300-летия города, там будет установлена стела «Город трудовой доблести». На время проведения работ не планируется полностью перекрывать движение транспорта, площадь будут ремонтировать частями.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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