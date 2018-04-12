Замначальника ГИБДД Свердловской области уволен после пьяного ДТП

28 марта 2017 года Юнусов на своем личном автомобиле в Екатеринбурге врезался в Toyota Land Cruiser. Полковник не остался на месте аварии и попытался скрыться. Патрульным удалось задержать нарушителя. Предполагается, что Юнусов находился за рулем в пьяном виде. Задержанный отказался пройти медицинское освидетельствования, уточняет «Комсомольская правда».