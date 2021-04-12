Выпавшие из самосвала булыжники стали причиной массового ДТП на Урале

10 апреля 2021 года булыжники, выпавшие на дорогу Режевского тракта, привели к аварии с несколькими транспортными средствами. После ДТП, дочь одной из потерпевших, поехала на поиски машины. Камни валялись на всей проезжей части до Кедровки, далее дорога была чистой, сообщает Е1.