Выпавшие из самосвала булыжники стали причиной массового ДТП на Урале

10 апреля 2021 года булыжники, выпавшие на дорогу Режевского тракта, привели к аварии с несколькими транспортными средствами. После ДТП, дочь одной из потерпевших, поехала на поиски машины. Камни валялись на всей проезжей части до Кедровки, далее дорога была чистой, сообщает Е1.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД вызвали службу очистки дорог. Потерпевшие и правоохранители останавливали других водителей и сообщали об опасности.
Участники аварии сообщают о серьезных повреждениях машин, наехавших на камни большого размера. Несколько из них пришлось эвакуировать. Одна из машин UAZ Hunter при наезде на посторонний предмет, вылетел на полосу встречного движения и врезался в проезжающую машину.
Напомним, столкновение автомобилей Nissan и грузовика Iveco произошло на трассе под Екатеринбургом. От удара грузовик перевернулся.