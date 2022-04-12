Для ремонта гинекологии Демидовской горбольницы в Нижнем Тагиле не нашли подрядчика

В Нижнем Тагиле ремонт гинекологического отделения Демидовской больницы откладывается, потому что на торгах не удалось найти подрядчика.

Ранее состоялись суды между прокуратурой и свердловским Минздравом. Ведь в октябре прошлого года Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал чиновников за 5 месяцев выделить средства на ремонт отделения. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения СанПин. Минздрав не согласился с решением суда и обжаловал его в вышестоящей судебной инстанции. Чиновники утверждали, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и внеплановыми тратами на покупку медоборудования наблюдается дефицит бюджетных денег. Областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

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