Для ремонта гинекологии Демидовской горбольницы в Нижнем Тагиле не нашли подрядчика

Для ремонта гинекологии Демидовской горбольницы в Нижнем Тагиле не нашли подрядчика
Для ремонта гинекологии Демидовской горбольницы в Нижнем Тагиле не нашли подрядчика
Сегодня, 13:46ОбществоФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле ремонт гинекологического отделения Демидовской больницы откладывается, потому что на торгах не удалось найти подрядчика.

Ранее состоялись суды между прокуратурой и свердловским Минздравом. Ведь в октябре прошлого года Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал чиновников за 5 месяцев выделить средства на ремонт отделения.

В ходе проверки были выявлены множественные нарушения СанПин. Минздрав не согласился с решением суда и обжаловал его в вышестоящей судебной инстанции.

Чиновники утверждали, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и внеплановыми тратами на покупку медоборудования наблюдается дефицит бюджетных денег. Областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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