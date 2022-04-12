«Магнит» в Свердловской области оштрафован на 300 тысяч за просроченные сливки

«Магнит» в Свердловской области оштрафован на 300 тысяч за просроченные сливки
«Магнит» в Свердловской области оштрафован на 300 тысяч за просроченные сливки
Сегодня, 13:08ОбществоФото: pixabay.com
В поселке Белоярский проверяющие обнаружили в магазине «Магнит» просроченные сливки. На юрлицо наложили штраф в размере 300 тысяч рублей.

«Магнит» в Свердловской области оштрафовали за просроченные сливки. Правонарушение проверяющие выявили в начале 2022 года. В магазине «Магнит», который находится в поселке Белоярский по ул. Юбилейная они нашли сливки «Данон» с закончившимся сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также на территории Асбестовского округа состоялось еще пять проверок разных продуктовых магазинов. Нарушений там не нашли.

На юрлицо наложили штраф по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ в размере 300 тысяч рублей.

Материалы по теме:
штрафпросрочкаСливки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы