«Магнит» в Свердловской области оштрафован на 300 тысяч за просроченные сливки

«Магнит» в Свердловской области оштрафовали за просроченные сливки. Правонарушение проверяющие выявили в начале 2022 года. В магазине «Магнит», который находится в поселке Белоярский по ул. Юбилейная они нашли сливки «Данон» с закончившимся сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.