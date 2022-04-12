«Магнит» в Свердловской области оштрафован на 300 тысяч за просроченные сливки

«Магнит» в Свердловской области оштрафовали за просроченные сливки. Правонарушение проверяющие выявили в начале 2022 года. В магазине «Магнит», который находится в поселке Белоярский по ул. Юбилейная они нашли сливки «Данон» с закончившимся сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.
Также на территории Асбестовского округа состоялось еще пять проверок разных продуктовых магазинов. Нарушений там не нашли.
На юрлицо наложили штраф по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ в размере 300 тысяч рублей.