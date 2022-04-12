Олег Белозёров: С мая поднимут заработную плату сотрудникам РЖД

Олег Белозеров подчеркнул, что люди всегда были и остаются главной ценностью Российских железных дорог, пишет newsnn.ru.
«РЖД гарантируют своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 года на 5%», — отметил Белозеров.
Примечательно, что в РЖД это уже второе повышение заработной платы с начала года. Первое было проведено с 1 марта на 4,2%. В итоге с начала года зарплата работников РЖД выросла более чем на 9%.
Кроме того, повышение коснется заработных плат работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.
Отмечается, что ОАО «РЖД» — российская государственная вертикально интегрированная компания, которая владеет инфраструктурой общего пользования, а также является крупнейшим перевозчиком российской сети железных дорог. Компания создана в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100% акций принадлежат Российской Федерации, на основании Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» правительство России исполняет от имени государства полномочия акционера ОАО «РЖД».