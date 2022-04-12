Поддержку бизнеса проанализировал Проект «20 главных событий России за 20 лет»

Начинающие коммерсанты получают субсидии для ведения бизнеса через центры занятости в субъектах РФ. В Минэкономразвития напомнили, что суммы в регионах различаются. В Москве субсидия на оформление необходимых документов и госпошлины – чуть выше 10 тысяч, а в Краснодарском крае предприниматель может получить 200 тысяч и еще 96 тысяч – на возмещение затрат, понесенных на трудоустройство безработного.