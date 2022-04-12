Поддержку бизнеса проанализировал Проект «20 главных событий России за 20 лет»

Поддержку бизнеса проанализировал Проект «20 главных событий России за 20 лет»
Поддержку бизнеса проанализировал Проект «20 главных событий России за 20 лет»
Сегодня, 17:30ОбществоФото: piqsels.com
Политические аналитики, социологи и представители СМИ выясняют, какие события истории современной России сильнее всего отразились на молодежи. Медиахолдинг 1MI и Институт развития интернета дали старт национальному проекту «20 главных событий России за 20 лет».

На главные вопросы исследования отвечают представители фокус-групп по всей России. Их возраст – 18-35 лет, пишет newsnn.ru.

Начинающие коммерсанты получают субсидии для ведения бизнеса через центры занятости в субъектах РФ. В Минэкономразвития напомнили, что суммы в регионах различаются. В Москве субсидия на оформление необходимых документов и госпошлины – чуть выше 10 тысяч, а в Краснодарском крае предприниматель может получить 200 тысяч и еще 96 тысяч – на возмещение затрат, понесенных на трудоустройство безработного.

Есть также и другой источник финансовой поддержки российских предпринимателей – это гранты. На них можно рассчитывать и новичкам, и опытным бизнесменам. Государство предоставляет гранты на конкурсной основе. Критерии отбора – сфера предпринимательской деятельности, число созданных рабочих мест и суммы выручки.

Приоритетными направлениями на обозримую перспективу являются инновации, туризм, фермерство и сельское хозяйство. К 2021 году сумма финансовой помощи одному проекту агрария составляла уже 30 миллионов рублей. Эти средства предусмотрены для развития производственных баз, переработки, хранения и реализации продукции, а также для покупки объектов или строительства новых.

До трех миллионов рублей может получить в России бизнесмен, развивающий внутренний туризм. Имеются в виду аудиогиды, новые маршруты и адаптирующиеся объекты для людей-инвалидов. Для самозанятых россиян предусмотрены при этом льготные коворкинги, площадки в бизнес-инкубаторах и кредиты.

У российского бизнеса есть сегодня целый ряд финансовых инструментов, позволяющих ему вести полноценную конкуренцию на международном рынке. Государство предоставляет предпринимателям кредиты, гранты и субсидии.

Россия вполне заслуженно занимает одну из лидирующих позиций по доступности для коммерсантов всевозможных юридических процедур, а также по снятию бюрократических препон и преодолению барьеров.

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