Поддержку бизнеса проанализировал Проект «20 главных событий России за 20 лет»

На главные вопросы исследования отвечают представители фокус-групп по всей России. Их возраст – 18-35 лет, пишет newsnn.ru.
Начинающие коммерсанты получают субсидии для ведения бизнеса через центры занятости в субъектах РФ. В Минэкономразвития напомнили, что суммы в регионах различаются. В Москве субсидия на оформление необходимых документов и госпошлины – чуть выше 10 тысяч, а в Краснодарском крае предприниматель может получить 200 тысяч и еще 96 тысяч – на возмещение затрат, понесенных на трудоустройство безработного.
Есть также и другой источник финансовой поддержки российских предпринимателей – это гранты. На них можно рассчитывать и новичкам, и опытным бизнесменам. Государство предоставляет гранты на конкурсной основе. Критерии отбора – сфера предпринимательской деятельности, число созданных рабочих мест и суммы выручки.
Приоритетными направлениями на обозримую перспективу являются инновации, туризм, фермерство и сельское хозяйство. К 2021 году сумма финансовой помощи одному проекту агрария составляла уже 30 миллионов рублей. Эти средства предусмотрены для развития производственных баз, переработки, хранения и реализации продукции, а также для покупки объектов или строительства новых.
До трех миллионов рублей может получить в России бизнесмен, развивающий внутренний туризм. Имеются в виду аудиогиды, новые маршруты и адаптирующиеся объекты для людей-инвалидов. Для самозанятых россиян предусмотрены при этом льготные коворкинги, площадки в бизнес-инкубаторах и кредиты.
У российского бизнеса есть сегодня целый ряд финансовых инструментов, позволяющих ему вести полноценную конкуренцию на международном рынке. Государство предоставляет предпринимателям кредиты, гранты и субсидии.
Россия вполне заслуженно занимает одну из лидирующих позиций по доступности для коммерсантов всевозможных юридических процедур, а также по снятию бюрократических препон и преодолению барьеров.