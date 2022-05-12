Гинекологию в тагильской Демидовской больнице отремонтирует местная фирма

ООО «Строительная компания «Винсара» стало единственным участником торгов, аукцион признан не состоявшимся. Контракт будет заключен на 18,2 миллиона рублей.
ООО «Винсара» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2019 году и занимается строительством и ремонтом зданий. Директором компании является Алексей Жиганов. За время работы организация выступала подрядчиком в 13 госконтрактах на сумму 33 миллиона рублей. Сейчас фирма заканчивает реконструкцию яслей № 10 на улице Оплетина, 5. А в 2021 году занималась восстановлением лестниц в Комсомольском сквере и сносом домов в поселке Уралец под Нижним Тагилом.
На ремонт гинекологического отделения в Демидовской больнице на улице Горошникова, 37 региональный Минздрав выделил деньги по решению суда. После жалоб тагильчан на плохие условия была проведена проверка, которая выявила многочисленные нарушения.
Напомним, в Демидовской больнице также планируется ремонт хирургического отделения. Денежные средства также должны быть выделены Минздравом Свердловской области по решению суда.