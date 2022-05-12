Гинекологию в тагильской Демидовской больнице отремонтирует местная фирма

Гинекологию в тагильской Демидовской больнице отремонтирует местная фирма
Гинекологию в тагильской Демидовской больнице отремонтирует местная фирма
Сегодня, 16:36ОбществоФото: pixabay.com
Определен подрядчик на ремонт гинекологического отделения в Демидовской больнице Нижнего Тагила. Работы будет выполнять местное ООО «Строительная компания «Винсара».

ООО «Строительная компания «Винсара» стало единственным участником торгов, аукцион признан не состоявшимся. Контракт будет заключен на 18,2 миллиона рублей.

ООО «Винсара» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2019 году и занимается строительством и ремонтом зданий. Директором компании является Алексей Жиганов. За время работы организация выступала подрядчиком в 13 госконтрактах на сумму 33 миллиона рублей. Сейчас фирма заканчивает реконструкцию яслей № 10 на улице Оплетина, 5. А в 2021 году занималась восстановлением лестниц в Комсомольском сквере и сносом домов в поселке Уралец под Нижним Тагилом.

На ремонт гинекологического отделения в Демидовской больнице на улице Горошникова, 37 региональный Минздрав выделил деньги по решению суда. После жалоб тагильчан на плохие условия была проведена проверка, которая выявила многочисленные нарушения.

Напомним, в Демидовской больнице также планируется ремонт хирургического отделения. Денежные средства также должны быть выделены Минздравом Свердловской области по решению суда.

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