Гинекологию в тагильской Демидовской больнице отремонтирует местная фирма

ООО «Винсара» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2019 году и занимается строительством и ремонтом зданий. Директором компании является Алексей Жиганов. За время работы организация выступала подрядчиком в 13 госконтрактах на сумму 33 миллиона рублей. Сейчас фирма заканчивает реконструкцию яслей № 10 на улице Оплетина, 5. А в 2021 году занималась восстановлением лестниц в Комсомольском сквере и сносом домов в поселке Уралец под Нижним Тагилом.