РЖД займутся техобслуживанием высокоскоростных «Сапсанов» и «Ласточек»

РЖД будут контролировать техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» после ухода Siemens в рамках российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Как стало известно, обслуживанием поездов и контролем их технического состояния займется ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ», куда намерены перейти большинство сотрудников Siemens. Для них планируется сохранить прежние условия труда. Активная работа по оценке фонда запасных частей, их доставке и локализации, а также актуализации техдокументации на ТОиР уже ведется. Об этом пишет ТАСС. Как ранее стало известно, немецкий концерн Siemens решил свернуть работу на территории РФ и уже приступил к процедуре прекращения своей производственной и операционной деятельности в РФ, отмечается в заявлении представителей компании. Сегодня Siemens работает в сферах автоматизации и цифровизации технологических процессов и производственных отраслей, в построении интеллектуальных инфраструктур для зданий и распределенных энергосистем, а также создает интеллектуальные решения для железнодорожного и автомобильного транспорта.

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