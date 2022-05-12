«УГМК-Техно» продлило регистрацию на молодежную научную конференцию

«УГМК-Техно» продлило регистрацию на молодежную научную конференцию
«УГМК-Техно» продлило регистрацию на молодежную научную конференцию
Сегодня, 11:45ОбществоФото: «УГМК-Техно»
Жители Свердловской области могут представить свои проекты для «УГМК-Техно» до 20 мая.

«УГМК-Техно» продлило регистрацию на молодежную научную конференцию до 20 мая. Сделано это было по просьбам граждан.

«УГМК-Техно» – это мероприятие для молодых работников организаций горно-металлургического сектора, а также ученых и обучающихся вузов и колледжей. В рамках данной конференции любой желающий может предложить свои идеи для воплощения, проекты по совершенствованию производств и многое другое.

В конференции имеются следующие направления: цветная металлургия; горное дело; обогащение полезных ископаемых; черная металлургия; ESG; цифровизация процессов и производств; экономика и финансы.

Заявки подали уже свыше 200 человек. Наибольшим спросом пользуется металлургия, цифровизация и ESG.

Победители смогут представить свои проекты 6-8 июля в Верхней Пышме. Лучшие проекты реализуют, а авторам лучших работ вручат подарки. Для участия нужно в срок до 20 мая заполнить заявку по ссылке https://ummc-tech.com/

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