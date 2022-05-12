«УГМК-Техно» продлило регистрацию на молодежную научную конференцию

«УГМК-Техно» – это мероприятие для молодых работников организаций горно-металлургического сектора, а также ученых и обучающихся вузов и колледжей. В рамках данной конференции любой желающий может предложить свои идеи для воплощения, проекты по совершенствованию производств и многое другое.