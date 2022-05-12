Юные тагильчане могут поучаствовать в прослушиваниях для ГИТИСа

Участвовать могут ученики и выпускники музыкальных школ, кружков и студий в возрасте от 17 до 18 лет. На прослушивании нужно будет прочитать стихотворение, отрывок из прозы и басню, - тоже, что и при поступлении в любые другие актерские вузы.