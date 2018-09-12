Почтальонов в России научат оказывать первую медпомощь

Об этом рассказал глава национального почтового оператора Николай Подгузов. По его словам, почтальон должен выполнять функции социального работника.

Он может провести первичную медицинскую диагностику, измерить давление, просто передать сигнал о самочувствии пациента в медицинскую служб,заявил Николай Подгузов.

Он также отметил, что такие медуслуги будут востребованы в сельской местности и повысят качество жизни россиян.