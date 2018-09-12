Почтальонов в России научат оказывать первую медпомощь

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В Новгородской области стартовал пилотный проект по обучению почтальонов оказанию первой медицинской помощи.
Об этом рассказал глава национального почтового оператора Николай Подгузов. По его словам, почтальон должен выполнять функции социального работника.
Он может провести первичную медицинскую диагностику, измерить давление, просто передать сигнал о самочувствии пациента в медицинскую служб,заявил Николай Подгузов.
Он также отметил, что такие медуслуги будут востребованы в сельской местности и повысят качество жизни россиян.
Первым регионом, где для почтальонов провели краткий курс первой медицинской помощи, стала Новгородская область. Кроме того, Николай Подгузов договорился с губернатором Сергеем Носовым о пилотировании этого проекта в Магаданской области, пишет Ura.ru.
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