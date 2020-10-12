Екатеринбуржцы пожаловались на очереди из контактных по COVID-19 детей

Екатеринбуржцы пожаловались на очереди из контактных по COVID-19 детей

Сегодня, 13:20ОбществоPhoto: Скриншот видео Е1.ru
В Екатеринбурге на Эльмаше в детскую поликлинику № 15 выстроилась огромная очередь из родителей и воспитанников детсада № 136, сообщает Е1.

Детей отправили сдавать тест на COVID-19 после того, как у воспитателя подтвердилась инфекция. Родители опасаются новых случаев заражения, так как в отделении не соблюдается социальная дистанция.

По данным оперативного штаба, забор мазков в таком случае должен проходить на дому.

По данным горздрава, тестирование детей дошкольного возраста в случаях, подобных тому, что вы описываете, проводится медиками на дому на основании предписания Роспотребнадзора. Списки детей и адреса передают в поликлинику по месту жительства. Далее выездная служба проводит забор анализов,сообщили в оперштабе.

По словам отца одного из воспитанников детсада № 136, воспитательница заболела в понедельник, после чего дети еще два дня туда ходили. Потом пришло распоряжение, что нужно сдать тест, запись организовали на определенное время, но ее никто не соблюдает.

В детском саду говорят, что действуют в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

Photo:Скриншот видео Е1.ru

Напомним, в начале октября екатеринбуржцы пожаловались на большие очереди в городской поликлинике.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
очередьЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы