Екатеринбуржцы пожаловались на очереди из контактных по COVID-19 детей

Детей отправили сдавать тест на COVID-19 после того, как у воспитателя подтвердилась инфекция. Родители опасаются новых случаев заражения, так как в отделении не соблюдается социальная дистанция.
По данным оперативного штаба, забор мазков в таком случае должен проходить на дому.
По данным горздрава, тестирование детей дошкольного возраста в случаях, подобных тому, что вы описываете, проводится медиками на дому на основании предписания Роспотребнадзора. Списки детей и адреса передают в поликлинику по месту жительства. Далее выездная служба проводит забор анализов,сообщили в оперштабе.
По словам отца одного из воспитанников детсада № 136, воспитательница заболела в понедельник, после чего дети еще два дня туда ходили. Потом пришло распоряжение, что нужно сдать тест, запись организовали на определенное время, но ее никто не соблюдает.
В детском саду говорят, что действуют в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.
Напомним, в начале октября екатеринбуржцы пожаловались на большие очереди в городской поликлинике.