Куйвашев впервые продлил ограничения в Свердловской области на две недели

Губернатор региона Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу в Свердловской области на две недели. Соответствующий указ опубликован на официальном региональном интернет портале.

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 объявлен до 26 октября. Учитывая обстановку с коронавирусом, самоизоляция людей старше 65 лет остается обязательной. Сохраняются и другие правила, касающиеся, в частности, проведения концертов и других мероприятий. Кроме того, обращаю внимание всех работодателей: при повышении температуры и признаках ОРВИ сотрудники не должны находиться на рабочем месте. Вернуться на работу можно только после получения отрицательного теста на коронавирус,написал Куйвашев на своей странице в Instagram. Photo: Instagram Евгения Куйвышева Напомним, в Свердловской области растет ежедневная заболеваемость заболеваемость коронавирусом. За все время пандемии в регионе выявлено 31 342 случаев заражения инфекцией. В Свердловской области снова подтверждено более двух сотен случаев COVID-19 за сутки

