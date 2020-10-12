Куйвашев впервые продлил ограничения в Свердловской области на две недели

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 объявлен до 26 октября.
Учитывая обстановку с коронавирусом, самоизоляция людей старше 65 лет остается обязательной. Сохраняются и другие правила, касающиеся, в частности, проведения концертов и других мероприятий. Кроме того, обращаю внимание всех работодателей: при повышении температуры и признаках ОРВИ сотрудники не должны находиться на рабочем месте. Вернуться на работу можно только после получения отрицательного теста на коронавирус,написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Напомним, в Свердловской области растет ежедневная заболеваемость заболеваемость коронавирусом. За все время пандемии в регионе выявлено 31 342 случаев заражения инфекцией.