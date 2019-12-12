Что известно о новом главе Иркутской области?

Недовольство жителей Иркутской области политикой регионального правительства вылилось в отставку губернатора Сергея Левченко. Указ об отстранении Левченко с должности 12 декабря, в День Конституции, подписал президент России, о чем сообщили на сайте Кремля.

После этого, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, который ранее был замминистра по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий. Журналисты решили узнать первые подробности нового главы региона.

Игорь Иванович Кобзев родился в 1966 году в Воронеже. За время карьеры стал генерал-лейтенантом внутренней службы и главным государственным инспектором пожарной охраны. Имеет много государственных и ведомственных наград. Женат, воспитывает четверых детей. Об этом сообщает vostokmedia.com.

С середины 1988 года по конец 1999-го служил на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков, отдельного мобильной механизированной бригады, спасательного центра МЧС России.

После этого Кобзев три года года работал начальником управления по делам ГОЧС Железнодорожного района Воронежа и здесь же заместителем начальника гражданской обороны.

В конце 2003 года перешел на должность начальника главного управления по организации службы безопасности военной и внутренней службы, где проработал до января 2005 года.

Затем Кобзев стал начальником управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения. На этой службе он проработал с 2005 по 2008 года.

С января 2008 по май 2010 года — первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Воронежской области.

В 2010-м году назначен начальник главного управления МЧС России по Воронежской области. На этой должности Игорь Кобзев проработал до весны 2016 года.

В течение следующих 14 месяцев он являлся первым заместителем начальника Центрального регионального центра МЧС России. Тогда же он стал исполнять обязанности по должности его непосредственного руководителя.

С августа 2017 года он занял пост директора департамента кадровой политики МЧС России. Ровно через год стал исполнять обязанности на должности заместителя Министра МЧС России.

Весной 2019 года Владимир Путин назначил Кобзева на должность заместителя Министра — главного государственного инспектора России по пожарному надзору МЧС.