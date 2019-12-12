Российские ВСМ соединят Запад и Восток

ВСМ – это надежные транспортные артерии для целых регионов страны. Вот только Россия явно отстает в организации движения от своих европейских соседей. Почему так происходит, если эффективность ВСМ не поддается сомнениям?

Как сообщает newsnn, в РФ уже успешно функционируют скоростные участки железной дороги Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород, экспертиза одобрила проектно-сметную документацию по участку ВСМ Москва – Нижний Новгород. Программа РЖД предусматривает строительство как минимум трех высокоскоростных магистралей.

По мнению президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого, такое большое количество инициатив не всегда плюс. Эксперт уверен, что сначала нужно закончить один проект. Пассажиропоток на ВСМ Москва – Санкт-Петербург в 2018 году превысил 20 млн человек, около 5 млн из них обслуживались «Сапсанами». Результат мог быть и лучше, однако для этого необходимо обновлять инфраструктуру, чтобы увеличить частоту движения скоростных поездов.

К 2030 году ВСМ сможет переключить до 40% авиапассажиров и 16% автомобилистов на этом направлении. Выгода очевидна: время в пути составит всего 5 часов, никакая скоростная автодорога не даст такого результата. Именно сокращение времени в пути вызовет серьезный прирост пассажиропотока. Петербург и Москва соединятся в единое пространство.