В Свердловской области Евгений Родыгин стал человеком-символом 2020 года

В документе говорится, что такое решение было принято с целью популяризации творческого наследия Родыгина. Куйвашев поручил сформировать оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий, а также разработать планы проведения Года Родыгина. Последние должны представить мэры и главы городов.