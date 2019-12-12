В Свердловской области Евгений Родыгин стал человеком-символом 2020 года
Сегодня, 12:09ОбществоФото: pixabay.com
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Композитор Евгений Родыгин, которому исполнится 95 лет, станет символом 2020 года, сообщает ЕАН.
Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В документе говорится, что такое решение было принято с целью популяризации творческого наследия Родыгина. Куйвашев поручил сформировать оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий, а также разработать планы проведения Года Родыгина. Последние должны представить мэры и главы городов.
Композитор Евгений Родыгин является почетным гражданином Свердловской области и Екатеринбурга, народным артистом России. Его самые известные произведения — песни «Ой, рябина кудрявая» и «Свердловский вальс».
2019 год был признан на Среднем Урале годом Бажова.
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