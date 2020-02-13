СК в Первоуральске начал проверку на «Русском хроме» после травмы троих рабочих
Сегодня, 13:37ОбществоФото: СКР по Свердловской области
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В Первоуральске СКР начал доследственную проверку на «Русском хроме» после инцидента с травмированием троих рабочих, сообщается на официальном сайте ведомства.
Предварительно известно, что на заводе пострадали две женщины и мужчина. Они получили обширные ожоги в результате электротравмы.
В настоящий момент опрашиваются очевидцы ЧП, проводится осмотр места происшествия, истребована техническая документация. Для определения степени вреда здоровью потерпевших будет проведена медэкспертиза.
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