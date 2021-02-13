Тагильчане смогут оценить качество ремонта дорог в рамках нацпроекта БКАД

Тагильчане смогут оценить качество ремонта дорог в рамках нацпроекта БКАД

Сегодня, 10:25ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле появился новый показатель, по которому будут оценивать работу подрядчиков в рамках национального проекта БКАД — это удовлетворенность населения качеством состояния ремонтируемых дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующий вопрос был поднят заместителем главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егором Копысовым на совещании по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вся информационная работа с горожанами по БКАД, в том числе реагирование на обращения граждан, должна вестись не от случая к случаю, а строиться на регулярной основе,рассказал Егор Копысов.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле был определен перечень улиц, на которых летом 2021 года будет проводиться ремонт в рамках проекта БКАД. В общей сложности будет обновлено 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей. Наибольшее число улиц обновят в Тагилстроевском районе. По три объекта отремонтируют в Дзержинском и Ленинском районах. Ремонтные работы состоятся на улицах Декабристов, Ильича, Карла Маркса, Монтажников, Кушвинская, Садоводов, Энтузиастов, Валегин бор, Захарова, Ермака, Калинина, Зеленстроевская, Индустриальная и на Серебрянском тракте.

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