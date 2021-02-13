Тагильчане смогут оценить качество ремонта дорог в рамках нацпроекта БКАД

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле был определен перечень улиц, на которых летом 2021 года будет проводиться ремонт в рамках проекта БКАД. В общей сложности будет обновлено 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей. Наибольшее число улиц обновят в Тагилстроевском районе. По три объекта отремонтируют в Дзержинском и Ленинском районах. Ремонтные работы состоятся на улицах Декабристов, Ильича, Карла Маркса, Монтажников, Кушвинская, Садоводов, Энтузиастов, Валегин бор, Захарова, Ермака, Калинина, Зеленстроевская, Индустриальная и на Серебрянском тракте.