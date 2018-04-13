Концессионное соглашение на мусоропереработку подготавливается в Нижнем Тагиле

По словам заместителя территориального отдела Роспотребнадзора Юрия Огнева, на обоих нижнетагильских полигонах ТБО ведется лабораторный мониторинг производственного контроля. В него входит слежение за состоянием подземных и поверхностных водоемов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона. В течение трех лет никаких отклонений и нарушений не обнаружено.

Также на совещании Сергей Носов отметил, что существует проблема рекультивации действующих полигонов. Их срок эксплуатации заканчивается в ближайшие годы, и городу нужно будет решать вопрос об их дальнейшей судьбе. В настоящее время ведется работа по подготовке концессионного соглашения на мусоропереработку. По словам Носова, администрация города будет настаивать на том, чтобы работы по рекультивации полигонов вошли в перечень обязательных работ в рамках этого соглашения.