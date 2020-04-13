В Свердловской области закрыли кладбища для посещений из-за пандемии коронавируса

Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Все ограничения будут действовать до 30 апреля.

Дмитрий Козловских отметил, что ограничительный режим продолжает действовать, а потому необходимо минимизировать контакты между людьми.

Распространение уже идет внутри страны и потенциально каждый человек может быть опасен, особенно опасен для пожилых людей, для людей с заболеваниями. Об этом нужно помнить каждый раз. Риски очень высокие, отмечает главный санврач.