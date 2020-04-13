В Свердловской области закрыли кладбища для посещений из-за пандемии коронавируса
В Свердловской области установлен запрет на посещение кладбищ, кроме ситуаций, касающихся проведения похорон и оказания ритуальных услуг, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает департамент информполитики региона.
Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных.
Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.
Все ограничения будут действовать до 30 апреля.
Дмитрий Козловских отметил, что ограничительный режим продолжает действовать, а потому необходимо минимизировать контакты между людьми.
Распространение уже идет внутри страны и потенциально каждый человек может быть опасен, особенно опасен для пожилых людей, для людей с заболеваниями. Об этом нужно помнить каждый раз. Риски очень высокие, отмечает главный санврач.
По последним данным в Свердловской области насчитывается 85 пациентов зараженных коронавирусом, пятеро из них находятся в Нижнем Тагиле. В области продолжает действовать режим самоизоляции. Гражданам не рекомендуется выходить на улицу без необходимости, в частности, можно выйти до магазина, аптеки или погулять с собакой.