Банк «Открытие» снизил до 11,9% ставки по кредитам наличными

Банк «Открытие» снизил ставку по кредитам наличными до 11,9% с учетом страхования после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 17%.

Максимальная сумма кредита составляет пять миллионов рублей, а срок кредитования — до пяти лет. Клиент получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков, передает newsnn.ru. По словам лидера трайба «Необеспеченное кредитование» «Открытие» Михаила Чамрова, банк делает все, чтобы сделать кредит максимально выгодным и доступным для заемщиков. Он отметил, что новая минимальная ставка — от 11,9% годовых — уже фактически приближает стоимость кредита к февральскому уровню. Кредит наличными банка «Открытие» не раз становился одним из лучших на финансовом рынке РФ по совокупности ценовых и неценовых условий в рейтингах финансового маркетплейса Выберу.ру. Подать заявку на кредит можно в офисе банка или онлайн. Решение принимается в течение трех минут. Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

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