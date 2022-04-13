Газопровод в селе Малая Лая появится не раньше 2027 года

Газопровод в селе Малая Лая появится не раньше 2027 года
Газопровод в селе Малая Лая появится не раньше 2027 года
Сегодня, 19:02ОбществоФото: TagilCity.ru
Газификация села Малая Лая в Свердловской области будет произведена в 2025–2027 годах, заявляют чиновники Горноуральского городского округа. При этом ранее губернатор региона Евгений Куйвашев сообщал, что уровень газификации в области достиг 77%.

Согласно генеральной схеме газоснабжения Свердловской области на период до 2028 года, в 2025–2027 годах запланирован газопровод высокого давления протяженностью 5,2 километра для газификации села Малая Лая,сообщил TagilCity.ru в официальном ответе начальник МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа» Константин Сайтбурханов.

Трубопровод пройдет от газораспределительной станции села Лая, расположенного восточнее поселка Горноуральский.

Однако сельчане хотели бы получить газ в дома, как можно быстрее. По их мнению, это повысит привлекательность села и привлечет в населенный пункт больше новых жителей, ведь уже сейчас там активно строятся дома. Сейчас жителям приходится заготавливать дрова.

Лес заготавливать становится все труднее. Приходится ездить далеко за станцию Лая, а потом еще и вывезти его оттуда надо. А проведение газа бы нам очень помогло,рассказала TagilCity.ru местная жительница Ирина Пахомова.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании совета по газификации субъектов РФ при Совете Федерации заявлял, что региональные власти делают подключение к газу максимально доступным для людей. И на сегодняшний день уровень газификации в области превышает 77%. Однако жителям Малой Лаи, как и некоторым другим населенным пунктам в ГГО, придется ждать «доступного» газа, как минимум пять лет.

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программагазификацияГорноуральский городской округМалая Лая
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