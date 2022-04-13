В Краснотурьинске завершили монтаж кабин сортировочной линии комплекса ТКО

В Краснотурьинске завершили монтаж кабин сортировочной линии комплекса ТКО
В Краснотурьинске завершили монтаж кабин сортировочной линии комплекса ТКО
Сегодня, 16:28Общество
Завершен монтаж кабин в комплексе по обращению с ТКО. В планах - приставить к каждой кабине по 10 сортировщиков.

В Краснотурьинске завершили монтаж кабин сортировочной линии комплекса по обращению с ТКО. По словам исполнительного директора компании «Рифей» Федора Потапова, в данный участок входят зоны разгрузки, площадки прессования и накопления второсырья. А еще там располагаются офисы, помещения для рабочих, мастерская и кабины.

Сортировочные кабины созданы из готовых модулей, которые были собраны по спецзаказу на курганском заводе. Помещения находятся на высоте почти четырех метров. Через них будут проходить ленточные конвейеры с ТКО.

В планах, поставить к каждой такой кабине по 10 сортировщиков. Для удобства в помещениях установят тепловые завесы в местах входа транспортера, автоматических систем поддержания микроклимата и лампы дезинфекции.

Выделять будут 14 видов сырья, в том числе стекло, бумагу, пластик. В эксплуатацию объект введут уже в конце этого года.

Сюжеты:
Экология
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ТКО
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