Сквер у Театра драмы В Екатеринбурге ночью огородили забором

Вокруг сквера у Театра драмы утром 13 мая появился забор с табличкой «Проход воспрещен», на территории сквера дежурит пост полиции. Как сообщают горожане, на территорию парка их не пускают. Также екатеринбуржцы сообщили, что забор возводили в спешке в ночные часы, в это время поблизости дежурили люди с оружием.

Местные жители не намерены расставаться со сквером и призываю горожан к акциям протеста.

Сегодня ночью шайка преступников поставила забор в нашем сквере! Я с этим категорически не согласна и пойду гулять в наш сквер сегодня, приходите все, написала жительница Екатеринбурга.

В фонде святой Екатерины корреспондентам Е1 пояснили, что забор появился в связи с началом строительных работ.