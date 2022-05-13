Екатеринбурженка потребовала от мэра запретить поднимать цены на похороны

После того, как с жительницы Екатеринбурга сотрудники ритуальных услуг взяли за копку могилы для матери 110 тысяч рублей, она обратилась с письмом к мэру Алексею Орлову и потребовала запретить бизнесменам поднимать цены.

В 2019 году у женщины умер отец. Тогда похороны обошлись ей в 43 тысячи рулей. Женщина также удивлена появлением в договоре пункта об измельчении извлеченного скального грунта. Она возмутилась тем, что сам предприниматель устанавливает цену на рытье могил. По ее мнению, услуга является социально значимой. Также екатеринбурженка заявляет, что свободы выбора у людей нет, так как на Лесном кладбище у всех трех компаний одна цена. По ее словам, запрещается также родственное захоронение и кремация из-за воли матери. Директор муниципальной похоронной службы «Комбинат специализированного обслуживания» Дмитрий Хазов заявил, что цены на услуги остались прежними в его компании. Он считает, что навязанных услуг в договоре нет, пишет Е1. Он отметил, что в договоре женщины прописаны разные предприниматели и к муниципальной службе отношения они не имеют, сказал Хазов. В январе 2022 года антимонопольная служба уже проводила проверку предпринимателей на кладбищах, когда стало известно о подъеме цен в 4 раза. Для исправления ситуации мэрия Екатеринбурга посеняла регламент по подготовке участка к захоронению.

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