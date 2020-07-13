На Урале представившаяся старой знакомой пристав помогла доставить алиментщика в суд

Сообщается, что мужчина задолжал более 800 тысяч рублей алиментов своему ребенку, вследствие чего на него был составлен административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Однако отмечается, что екатеринбуржец решил скрыться от правоохранителей. Для того, чтобы сыскать неплательщика, женщина-пристав связалась с ним по сотовому телефону и, представившись старой знакомой, предложила встретиться, на что мужчина согласился. Придя в назначенное время на встречу, неплательщика встретили сотрудники УФССП, доставив затем в суд.

Екатеринбуржцу назначили административный арест сроком 14 суток.