Водитель фуры получил 3 года колонии за смерть байкера под Первоуральском

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Водитель большегруза был признан виновным в смерти байкера на трассе Пермь-Екатеринбург. Следствию удалось доказать, что обвиняемый нарушил правила дорожного движения, отчего произошла смертельная авария.
В ночь с 23 на 24 августа 2017 года подсудимый управлял грузовиком и двигался по трассе Пермь-Екатеринбург. В районе Первоуральска он повернул налево через двойную сплошную, задев при этом двигавшегося сзади мотоциклиста. Байкер вылетел на асфальт и от полученных травм скончался.
13 сентября 2018 года Первоуральский городской суд признал местного жителя виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде 3 лет колонии-поселения. Также подсудимому запрещено управлять транспортным средством в течение 3 лет, сообщает «Вечерний Екатеринбург». Свою вину водитель не признал.
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