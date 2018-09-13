Водитель фуры получил 3 года колонии за смерть байкера под Первоуральском

В ночь с 23 на 24 августа 2017 года подсудимый управлял грузовиком и двигался по трассе Пермь-Екатеринбург. В районе Первоуральска он повернул налево через двойную сплошную, задев при этом двигавшегося сзади мотоциклиста. Байкер вылетел на асфальт и от полученных травм скончался.