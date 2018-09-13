Законопроект о декриминализации репостов был отменён комитетом Госдумы РФ

Депутаты от партий «КПРФ» и «Родина» в конце июня внесли в Государственную думу поправки о декриминализации «экстремистских» лайков и репостов. Предлагалось перенести состав преступления в Кодекс об административных правонарушениях, а в Уголовном кодексе оставить только деяния, предусмотренные частью 2 статьи 282.

13 сентября Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект. В качестве причины была указана недостаточная обоснованность вносимых в законодательство изменений.

Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем,рассказал председатель думского комитета Василий Пискарёв.