В Нижнем Тагиле в школе № 32 учеников девятого класса отправили на карантин из-за коронавируса.

У одного из учеников класса выявлена инфекция. Всех учителей тестируют, кто был в контакте с ребенком. Учителя тоже работают дистанционно, рассказала TagilCity.ru директор школы № 32 Галина Масликова. Напомним, 9 сентября стало известно, что в лицее № 39 у десятиклассника был выявлен коронавирус. В результате класс закрыли на карантин. В Нижнем Тагиле в лицее № 39 класс закрыли на карантин из-за коронавируса В Свердловской области на карантин из-за коронавируса были закрыты три школы и более 20 классов.

