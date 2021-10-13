Минеева: Общественные приемные оказывают безоплатные консультации

Как сообщила столичный бизнес-омбудсмен, в текущем году в Агентство промышленного развития Москвы обратились одиннадцать предприятий с просьбой оказать им помощь в подборе производственных площадок, пишет interfax-russia.ru.
«Размещение новых производств на 11 площадках, а также их развитие и масштабирование потребует экспертной поддержки и консультаций. Их всегда можно получить на безвозмездной основе в 30 общественных приемных Москвы», - отметила Татьяна Минеева.
Сообщается, что общий объем финансовой помощи достигает двух миллиардов рублей. Согласно сведениям с официального сайта мэра Москвы Сергея Собянина, после расширения производств 11 компаний будет создано около 270 рабочих мест.
В целом с января нынешнего года общественные приемные помогли предпринимателям найти более десяти тысяч квадратных метров площадей для размещения своих производств. В среднем за 12 месяцев работы специалисты обрабатывают около 140 заявок.
Замглавы столичной администрации по вопросам имущественно-земельных отношений и экономической политики Владимир Ефимова заметил, что в настоящее время условия для развития бизнеса в Москве являются привлекательными, включая помощь в поиске новых площадок.
«В скором времени в столице появятся два новых производства, общая площадь которых составит более 380 квадратных метров. Они разместятся в Южном и Юго-Восточном городских округах», - сообщил заместитель мэра.
Отмечается, что в минувшем месяце общественные приемные помогли найти площадку компании по производству замороженных продуктов. Новое предприятие разместилось в промышленной зоне на Автомобильном проезде, где создано 35 рабочих мест. На эти цели Агентство промышленного развития направило порядка 130 миллионов рублей.
В агентстве рассказали, что данную помощь может получить любая промышленная компания. Для этого достаточно сформировать техзадание, где должны быть указаны площадь помещения, необходимость в инженерных коммуникациях, специфика нового предприятия и желаемое месторасположение.
После этого начинается поиск подходящих вариантов площадок, которые направляются заявителю для согласования. Агентство не только ищет площадки, но и проверят их, а также сопровождает инвестора до заключения договора аренды или покупки.