Тагильские танцоры смогут показать свои таланты на этапе всероссийского конкурса
Сегодня, 10:41ОбществоФото: pixabay.com
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9 декабря в Нижнем Тагиле в ДК Железнодорожников пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Лучший танцор года – 2018».
Сюжеты: Нижний Тагил
К участию в конкурсе допускаются как сольные номера, так и танцевальные коллективы. Показать свой талант можно в любом танцевальном направлении – эстрадный танец, современная хореография, хип-хоп, народный танец, восточное танцевальное направление, классический танец, контемп, модерн и другие.
Также конкурсантов ждет мастер-класс от участника шоу «Танцы на ТНТ» Владислава Кима. Подать заявку на участие можно в группе «Лучший Танцор года 2018».
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Фото: группа «Лучший Танцор года 2018» vk.com/tancorgoda2018
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