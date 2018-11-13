Тагильские танцоры смогут показать свои таланты на этапе всероссийского конкурса

К участию в конкурсе допускаются как сольные номера, так и танцевальные коллективы. Показать свой талант можно в любом танцевальном направлении – эстрадный танец, современная хореография, хип-хоп, народный танец, восточное танцевальное направление, классический танец, контемп, модерн и другие.