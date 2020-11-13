«Строительство возможно»: энергетики о мусоросортировочном полигоне в Нижнем Тагиле

«Строительство возможно»: энергетики о мусоросортировочном полигоне в Нижнем Тагиле

Сегодня, 22:07ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Опубликованы результаты экологической оценки проекта строительства мусоросортировочного полигона в Нижнем Тагиле. Члены рабочей группы выразили свое мнение.

Проект находится в свободном доступе. Любой желающий может ознакомиться. По оценке факторы воздействия на окружающую среду мы не выйдем за нормативные показатели. Поэтому строительство завода возможно. Осталось провести общественные слушания, где будут учтены мнения местных жителей, рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Результатами независимой экспертизы опубликованной проверки поделилась профессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Уральского государственного горного университета Ольга Гуман.

Выбор участка удачен по совокупности причин. Например, залегание подземных вод более пяти метров, имеется мощная двухметровая прослойка глины, которая способствует поглощению удержанию загрязнений в верхнем слое. Нами направлен ряд замечаний, которые должны будут быть учтены в финальной версии проекта. При этом условии — реализация проекта возможна, считает Ольга Гуман.

Общественные слушания состоятся 23 ноября в Нижнем Тагиле в очном формате.

Напомним, запуск мусоросортировочного комплекса планируется в 2022 году рядом со старым кушвинским полигоном. Сообщается, что ТКО будут свозиться исключительно из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

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