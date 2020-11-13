«Строительство возможно»: энергетики о мусоросортировочном полигоне в Нижнем Тагиле

Выбор участка удачен по совокупности причин. Например, залегание подземных вод более пяти метров, имеется мощная двухметровая прослойка глины, которая способствует поглощению удержанию загрязнений в верхнем слое. Нами направлен ряд замечаний, которые должны будут быть учтены в финальной версии проекта. При этом условии — реализация проекта возможна, считает Ольга Гуман.