В Новоуральске прокуратура начала проверку из-за «нефтяного пятна» в реке Талая

Согласно видеозаписи, в районе дома № 14 на улице Монтажников было обнаружено «нефтяное пятно».
Надзорные мероприятия будут проводить специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Они отберут пробы воды и установят размер ущерба, который был причинен окружающей среде.
По этим результатам прокуратура примет меры реагирования при наличии оснований.
Напомним, в Нижнем Тагиле за девять дней в воздухе зафиксировано превышение концентрации фенола, формальдегида и сероводорода.