В Новоуральске прокуратура начала проверку из-за «нефтяного пятна» в реке Талая

По информации СМИ прокуратура Новоуральска организовала проверку о загрязнении акватории реки Талая, сообщает пресс-служба ведомства Свердловской области.

Согласно видеозаписи, в районе дома № 14 на улице Монтажников было обнаружено «нефтяное пятно». Надзорные мероприятия будут проводить специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Они отберут пробы воды и установят размер ущерба, который был причинен окружающей среде. По этим результатам прокуратура примет меры реагирования при наличии оснований. Напомним, в Нижнем Тагиле за девять дней в воздухе зафиксировано превышение концентрации фенола, формальдегида и сероводорода. В Нижнем Тагиле за 9 дней зафиксировано превышение концентрации трех веществ

