В Новоуральске прокуратура начала проверку из-за «нефтяного пятна» в реке Талая

В Новоуральске прокуратура начала проверку из-за «нефтяного пятна» в реке Талая

Сегодня, 11:54ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
По информации СМИ прокуратура Новоуральска организовала проверку о загрязнении акватории реки Талая, сообщает пресс-служба ведомства Свердловской области.

Согласно видеозаписи, в районе дома № 14 на улице Монтажников было обнаружено «нефтяное пятно».

Надзорные мероприятия будут проводить специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Они отберут пробы воды и установят размер ущерба, который был причинен окружающей среде.

По этим результатам прокуратура примет меры реагирования при наличии оснований.

Напомним, в Нижнем Тагиле за девять дней в воздухе зафиксировано превышение концентрации фенола, формальдегида и сероводорода.

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