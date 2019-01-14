Директор ЦПКиО Екатеринбурга откроет в парке музей о себе и других Героях России

О создании музея сообщил директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин. Он не исключил возможности, что часть экспозиции будет посвящена ему в том числе.

На своей странице в соцсети Роман Шадрин написал, что кроме него экспозиция будет посвящена также Евгению Бушмелеву, Сергею Воронину, Сергею Мыльникову.