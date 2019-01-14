Директор ЦПКиО Екатеринбурга откроет в парке музей о себе и других Героях России
Сегодня, 19:20ОбществоФото: страница Роман Шадрин/Facebook
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В одном из екатеринбургских парков появится музей, посвященный Героям России.
Сюжеты: Екатеринбург
О создании музея сообщил директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин. Он не исключил возможности, что часть экспозиции будет посвящена ему в том числе.
На своей странице в соцсети Роман Шадрин написал, что кроме него экспозиция будет посвящена также Евгению Бушмелеву, Сергею Воронину, Сергею Мыльникову.
Роман Шадрин руководит ЦПКиО с 2015 года, звание Героя России имеет за участие в боевых действий в Грозном, пишет URA.RU.
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