В Нижнем Тагиле названы сроки начала реконструкции набережной пруда

В Нижнем Тагиле 20 января стартует второй этап реконструкции «Тагильской лагуны». Ремонтные работы начнутся от территории МБУ ДО «ГДДЮТ» до акватории центрального пруда, сообщает пресс-служба администрации города.

Там будут размещены площадки для секций и кружков, специальные места для прогулок и занятий экстремальными видами спорта. Расчистка береговой линии под строительство начнется со следующей недели, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, а в конце феврале произойдет бурение свай для террасы. В марте на объект выйдут специалисты «Водоканал-НТ», которые будут обустраивать сети водоснабжения и водоотведения. Отмечается, что по периметру стройки будет установлен забор и камеры видеонаблюдения. Это поможет повысить меры безопасности, поскольку строительные работы будут проходить вблизи с дворцом творчества юных. Мы делаем специализированные площадки — картинговую трассу, бассейн для запуска моделей судов, площадку запуска ракет, скейт-парк и так далее,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его мнению, обустройство данных территорий необходимо обсудить с теми, кто будет ими пользоваться. Поскольку в бюджете проекта имеются средства на непредвиденные расходы, есть возможность прислушаться к пожеланиям специалистов. Напомним, 373 миллиона на реконструкцию выделится из федеральной казны, а остальные средства будут предоставлены из местного бюджета. В общей сложности на реализацию проекта предусмотрено более 500 миллионов рублей. Работы планируется завершить к 300-летию города. Картинг и бассейн для судомоделирования. Какой будет вторая очередь Тагильской лагуны

