Задержанный наркоман обвинил уральских полицейских в получении взятки в 300 тысяч

Следственный комитет проверяет сотрудников полка патрульно-постовой службы Екатеринбурга, которых подозревают в получении взятки от наркомана.

Показания против них дал житель Асбеста. В сентябре 2020 года в Екатеринбурге в районе Шарташского лесопарка его задержали сотрудники ППС. Они нашли у наркомана около трех грамм амфетамина. Мужчина предложил им взятку и полицейские согласились. По словам задержанного, он на месте отдал стражам порядка 150 тысяч рублей наличными и такую же сумму перевел перевел на банковскую карту. Он утверждает, что после получения денег полицейские его отпустили и вернули амфетамин, пишет 66.ру. Несколько дней спустя этого же уральца задержали в Асбесте, при себе у него было около трех грамм амфетамина. На этот раз полицейские отказались брать взятку и возбудили уголовное дело. В рамках сделки со следствием мужчина рассказал о том, что дал взятку полицейским из столицы Урала. Теперь сотрудники ППС дают объяснения следователями. Напомним, в Екатеринбурге за взятки будут судить двух бывших инспекторов ГИБДД и троих инструкторов автошкол. На Урале будут судить за взятки бывших инспекторов ГИБДД и инструкторов автошкол

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter