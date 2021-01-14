Задержанный наркоман обвинил уральских полицейских в получении взятки в 300 тысяч

Мужчина предложил им взятку и полицейские согласились. По словам задержанного, он на месте отдал стражам порядка 150 тысяч рублей наличными и такую же сумму перевел перевел на банковскую карту. Он утверждает, что после получения денег полицейские его отпустили и вернули амфетамин, пишет 66.ру.