Задержанный наркоман обвинил уральских полицейских в получении взятки в 300 тысяч

Задержанный наркоман обвинил уральских полицейских в получении взятки в 300 тысяч

Сегодня, 15:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Следственный комитет проверяет сотрудников полка патрульно-постовой службы Екатеринбурга, которых подозревают в получении взятки от наркомана.

Показания против них дал житель Асбеста. В сентябре 2020 года в Екатеринбурге в районе Шарташского лесопарка его задержали сотрудники ППС. Они нашли у наркомана около трех грамм амфетамина.

Мужчина предложил им взятку и полицейские согласились. По словам задержанного, он на месте отдал стражам порядка 150 тысяч рублей наличными и такую же сумму перевел перевел на банковскую карту. Он утверждает, что после получения денег полицейские его отпустили и вернули амфетамин, пишет 66.ру.

Несколько дней спустя этого же уральца задержали в Асбесте, при себе у него было около трех грамм амфетамина. На этот раз полицейские отказались брать взятку и возбудили уголовное дело.

В рамках сделки со следствием мужчина рассказал о том, что дал взятку полицейским из столицы Урала. Теперь сотрудники ППС дают объяснения следователями.

Напомним, в Екатеринбурге за взятки будут судить двух бывших инспекторов ГИБДД и троих инструкторов автошкол.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
Свердловская областьнаркоманвзяткаполицейскиеобвиненияЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы