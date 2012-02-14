На среднеуральских дорогах появятся 10 новых комплексов видеофиксации

С 4 августа 2011 года в уральской столице за водителями следят 20видеокамер. Они установлены на дублере Сибирского тракта, Кольцовскомтракте (в народе — Россельбан), а также на улице Металлургов (выезд наМосковский тракт). Кроме того, в 2012 году планируется ввести в стройвидеокамеры, установленные на пересечении проспекта Космонавтов и улицыЧелюскинцев, а также на перекрестке Бебеля — Таватуйская.