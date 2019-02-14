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Митинг к 30-летию вывода войск из Афганистана пройдёт в Нижнем Тагиле 15 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Митинг к 30-летию вывода войск из Афганистана пройдёт в Нижнем Тагиле 15 февраля

Вчера, 23:50ОбществоФото: vk.com/ntagilorg
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