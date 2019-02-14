Митинг к 30-летию вывода войск из Афганистана пройдёт в Нижнем Тагиле 15 февраля

15 февраля в 12:00 у Памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, расположенного на улице Горошникова состоится митинг, приобщённый сразу к двум памятным датам – Дню памяти воинов, которые погибли за пределами страны и 30-летию вывода войск из Афганистана.