Митинг к 30-летию вывода войск из Афганистана пройдёт в Нижнем Тагиле 15 февраля
Вчера, 23:50ОбществоФото: vk.com/ntagilorg
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Жители Нижнего Тагила приглашаются к участию в митинге, посвящённому Дню памяти воинов, погибших за пределами Отечества и 30-летию вывода советских войск с территории Афганистана. Мероприятие пройдёт на набережной Тагильского пруда.
Сюжеты: Нижний Тагил
15 февраля в 12:00 у Памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, расположенного на улице Горошникова состоится митинг, приобщённый сразу к двум памятным датам – Дню памяти воинов, которые погибли за пределами страны и 30-летию вывода войск из Афганистана.
К участию приглашаются жители города, ветераны боевых действий вместе с членами семьи, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, курсанты и кадеты военно-патриотических формирований, сообщает пресс-служба Администрации города Нижний Тагил.
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