Фонд Инносоциум проводит онлайн-питчинг социальных проектов

Председатель жюри, зампредседателя Совета Федерации РФ Галина Карелова отметила, что молодежь проявляет интерес к социальным проектам и готова внести свой вклад в создание новых социальных технологий, передает newsnn.ru.
Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум Елена Маринина отметила, что участникам предстоит пройти самый волнующий этап конкурса. Она отметила высокий уровень проектов финалистов и их ответственность в выборе решения проблем, а также осознанный интерес участников к социально значимой деятельности.
Всего на участие в конкурсе было подано более 700 заявок из 132 российских вузов. В шорт-лист вошли 30 участников.
Отмечается, что в финале будет отобрано по одному победителю в шести номинациях: поддержка семьи и семейных ценностей, активное долголетие, устойчивое развитие, цифровизация в культуре и искусстве, развитие социального предпринимательства и самообразование как социальная адаптация.
Участники за три минуты представляют свой проект, а затем отвечают на вопросы членов жюри. Голосование состоится в режиме онлайн. От имени Минобрнауки РФ участников поприветствовала заместитель министра Елена Дружинина.
Победители не только получат гранты в размере 300 тыс. рублей, но и смогут презентовать свои проекты на ПМЭФ-2022.