Фонд Инносоциум проводит онлайн-питчинг социальных проектов

Отмечается, что в финале будет отобрано по одному победителю в шести номинациях: поддержка семьи и семейных ценностей, активное долголетие, устойчивое развитие, цифровизация в культуре и искусстве, развитие социального предпринимательства и самообразование как социальная адаптация.