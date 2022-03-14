Ни заказов, ни данных. Тагильчане жалуются на сбой в интернет-магазине Wildberries

Ни заказов, ни данных. Тагильчане жалуются на сбой в интернет-магазине Wildberries
Ни заказов, ни данных. Тагильчане жалуются на сбой в интернет-магазине Wildberries
Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1MI
Пользователи интернет-магазина Wildberries массово жалуются на сбой сайта. В личном кабинете тагильчан не отображаются данные и информация о статусе заказа.

При звонке в отделение включается переадресация, а мне сегодня забрать заказ нужно. Не понятно — пришел ли он вообще,рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Скриншот личного кабинета в Wildberries
Фото:tagilcity.ru

«Упали» также личные кабинеты продавцов. У многих перестало работать приложение «Wildberries партнеры».

В официальном Telegram-канале Wildberries для партнеров маркетплейса появилось сообщение от представителей компании:

Уважаемые партнеры! В ближайшее время будет восстановлена штатная работа портала. Ведутся работы.

Согласно данным сервиса Downderector, проблемы на интернет-площадке начались 14 марта в 8.00.

Фото:tagilcity.ru

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