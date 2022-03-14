Ни заказов, ни данных. Тагильчане жалуются на сбой в интернет-магазине Wildberries

При звонке в отделение включается переадресация, а мне сегодня забрать заказ нужно. Не понятно — пришел ли он вообще,рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.
«Упали» также личные кабинеты продавцов. У многих перестало работать приложение «Wildberries партнеры».
В официальном Telegram-канале Wildberries для партнеров маркетплейса появилось сообщение от представителей компании:
Уважаемые партнеры! В ближайшее время будет восстановлена штатная работа портала. Ведутся работы.
Согласно данным сервиса Downderector, проблемы на интернет-площадке начались 14 марта в 8.00.