В Нижнем Тагиле будут судить бизнесмена за взятку полицейскому в 350 тысяч рублей
Сегодня, 15:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле прокуратура направила в суд дело местного предпринимателя, обвиняемoго в дaче взятки дoлжностному лицу, соoбщает прeсс-служба вeдомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, 6 сентября 2019 года сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МУ МВД «Нижнетагильское» проводили проверки с целью пресечения торговли контрафактными изделиями.
В одном из магазинов Ленинского района полицейские обнаружили, что меховые изделия продаются без соответствующей маркировки. Владелец салона, находясь в служебном автомобиле для дачи объяснений, предложил оперуполномоченному взятку в размере 350 тысяч рублей за то, чтобы тот не изымал не маркированный товар. Деньги предприниматель положил в «бардачок».
Однако сотрудники полиции пресекли действия обвиняемого и зафиксировали факт передачи взятки.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.
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