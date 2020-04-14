В Нижнем Тагиле будут судить бизнесмена за взятку полицейскому в 350 тысяч рублей

По версии следствия, 6 сентября 2019 года сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МУ МВД «Нижнетагильское» проводили проверки с целью пресечения торговли контрафактными изделиями.

В одном из магазинов Ленинского района полицейские обнаружили, что меховые изделия продаются без соответствующей маркировки. Владелец салона, находясь в служебном автомобиле для дачи объяснений, предложил оперуполномоченному взятку в размере 350 тысяч рублей за то, чтобы тот не изымал не маркированный товар. Деньги предприниматель положил в «бардачок».